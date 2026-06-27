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07:08, 27 июня 2026Мир

Африканская страна захотела добиться репараций от Германии

Мбандека: Намибия настаивает на репарациях от Германии за геноцид
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Paul Childs / Reuters

Намибия настаивает на получении репараций от Германии за геноцид местных племен гереро и нама в начале прошлого века. Об этом в интервью РИА Новости заявил генпрокурор африканской страны Фестус Катуна Мбандека.

«Остался вопрос репараций — что немцы могут сделать, чтобы искупить преступления. Насчет их объема идут обсуждения в Намибии и Германии. Хотя я думаю, что никакие деньги не компенсируют те страдания и загубленные жизни», — сказал он.

По его словам, Намибии и Германии следует чаще проводить мероприятия для «сохранения памяти о тех событиях».

Ранее от Германии потребовал репараций и президент Польша Кароль Навроцкий. По его словам, процесс выплаты репараций может начаться с того, что Германия профинансирует вооружение для польской армии и восточного фланга НАТО из своего бюджета.

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