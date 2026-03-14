Польша потребовала репараций от еще одной страны

Президент Польши Навроцкий потребовал репараций от Германии

Президент Польша Кароль Навроцкий потребовал репараций от Германии. Об этом он заявил в ходе общения с избирателями, передает издание Gazeta.pl.

«Если есть такая забота о развитии польских вооруженных сил, то почему бы не реализовать план, в котором Германия начинает выплачивать репарации Польше, а мы вкладываем эти средства в безопасность?», — сказал он.

По его словам, процесс выплаты репараций может начаться с того, что Германия профинансирует вооружение для польской армии и восточного фланга НАТО из своего бюджета.

Ранее Польша занялась подготовкой иска к России с требованием репараций по итогам Втором мировой войны. По информации FT, премьер страны Дональд Туск поручил провести исследовательскую работу по оценке ущерба, который Варшава понесла от действий Москвы в тот исторический период.