ЕС почти вдвое увеличил закупки ряда товаров из России

Страны ЕС почти вдвое увеличили закупки российских удобрений

Страны Европейского союза (ЕС) в марте текущего года почти вдвое увеличили закупки удобрений из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Евросоюз ввез из России удобрений на 50,7 миллиона евро, для сравнения — в феврале сумма составляла 30,5 миллиона евро. Так, сумма импорта выросла в 1,7 раза в месячном выражении.

Больше всего ЕС в первый месяц весны закупал калийные удобрения. Импорт этого вида удобрений достиг максимальной суммы с января 2022 года — в 30,2 миллиона евро.

Кроме того, страны Евросоюза нарастили закупки и азотных российских удобрений, до 10,5 миллионов евро.

Однако европейский импорт смешанных удобрений из России наоборот сократился на семь процентов в месячном выражении.

Ранее граждане Китая ринулись скупать элитное жилье под Москвой.