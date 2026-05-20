07:58, 20 мая 2026

ЕС почти вдвое увеличил закупки ряда товаров из России

Екатерина Щербакова
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Страны Европейского союза (ЕС) в марте текущего года почти вдвое увеличили закупки удобрений из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Евросоюз ввез из России удобрений на 50,7 миллиона евро, для сравнения — в феврале сумма составляла 30,5 миллиона евро. Так, сумма импорта выросла в 1,7 раза в месячном выражении.

Больше всего ЕС в первый месяц весны закупал калийные удобрения. Импорт этого вида удобрений достиг максимальной суммы с января 2022 года — в 30,2 миллиона евро.

Кроме того, страны Евросоюза нарастили закупки и азотных российских удобрений, до 10,5 миллионов евро.

Однако европейский импорт смешанных удобрений из России наоборот сократился на семь процентов в месячном выражении.

