08:37, 20 мая 2026Россия

Вооруженные палками и метлами цыганки устроили массовую драку с россиянками

Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Alex Parker Returns

Вооруженные палками и метлами цыганки устроили массовую драку с жительницами села Солодушино в Николаевском районе Волгоградской области. Местные власти отнесли конфликт к бытовой потасовке и заявили, что виноваты обе стороны. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Глава Солодушинского сельского поселения Елена Токарева пояснила, что дети россиян и цыган до этого поругались между собой в парке. Матери, как утверждает глава поселения, начали отстаивать честь несовершеннолетних, их ссора быстро переросла в потасовку. По данным Токаревой, цыганским детям не понравилось, что русские сверстники гуляли с маленькими собаками.

«Маленькие собаки хуже больших. Кидаются, хватают за ноги. Цыганские дети попросили убрать собаку. Началась словесная потасовка, которая переросла в драку между взрослыми. Что касается палок — это была защитная реакция. Русские обратились в полицию с побоями, цыгане не стали, не захотели раздувать конфликт дальше», — поделилась глава Солодушино.

Токарева добавила, что силовой стычке предшествовали и другие конфликты между цыганами и русскими.

В полиции подчеркнули, что девятерых участниц драки задержали, по факту произошедшего была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске произошла массовая драка с цыганами.

