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12:06, 23 сентября 2024Россия

Массовая драка с цыганами в российском городе попала на видео

В Новосибирске произошла массовая драка с цыганами, ее сняли на видео

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске произошла массовая драка. Одной из сторон конфликта были цыгане, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

На опубликованных каналом кадрах видно около десяти человек, дерущихся неподалеку от припаркованных на дороге автомобилей. Машины преграждают друг другу проезд. «Деда не бейте, за что деда-то, блин?» — восклицает автор видео.

Причиной драки стал дорожный конфликт. По словам очевидцев, семья местных жителей высаживала из машины четверых детей, что мешало проехать автомобилю с цыганами.

Ранее в Ростовской области цыгане с криками «хотим русской крови» ворвались в школу. Перед этим в учебном заведении произошел конфликт с участием ребенка, который воспитывается в таборе.

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      Алан Босиков
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