В российском городе после дорожного конфликта произошла драка

В Новосибирске между соседями произошла драка после дорожного конфликта

В Новосибирске между соседями произошла драка во дворе многоквартирного дома после дорожного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД Новосибирской области.

По данным очевидцев, конфликт, в котором участвовали несколько человек, перерос в драку с применением палок, использовавшихся для ограждения дворовых клумб.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые установили личности участников конфликта. Согласно информации правоохранительных органов, от всех сторон конфликта приняты заявления, организовано проведение проверки.

Ранее в Новосибирске собака спасла семью во время пожара. Собака лаем разбудила хозяев, в доме которых ночью начался пожар. В результате этого семья успела не только покинуть жилище, но и смогла вывести из сарая домашний скот.