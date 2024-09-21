69-я параллель
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19:24, 21 сентября 202469-я параллель

Собака спасла российскую семью от гибели

В Архангельской области собака спасла семью от гибели

Фото: Telegram-канал «МЧС Архангельской области»

В Архангельской области собака спасла семью от гибели. Об этом в Telegram сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Собака лаем разбудила хозяев, в доме которых ночью начался пожар. В результате этого семья успела не только покинуть жилище, но и смогла вывести из сарая домашний скот.

Возгорание на площади 96 квадратных метров потушили пожарные. В своем сообщении МЧС призвало жителей Архангельской области установить противопожарную сигнализацию.

Ранее собака спасла еще одну российскую семью во время пожара. Инцидент произошел в ночь на 21 августа на улице Таловой в Первомайском районе Новосибирска. Дворняжка Чайзер успела разбудить спящих хозяев лаем в три часа ночи.

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      Иван Потапов
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