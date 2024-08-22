В российском городе дворняжка спасла семью во время пожара

Дворняжка спасла семью во время пожара в Новосибирске

В Новосибирске собака спасла семью во время пожара. Об этом пишет Kp.ru.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа на улице Таловой в Первомайском районе российского города. Дворняжка Чайзер успела разбудить спящих хозяев лаем в три часа ночи.

«У нас дом на двух хозяев, возгорание началось в пристройке соседа: он не стал вызывать МЧС и решил потушить сам, — рассказала россиянка Оксана. — Успели схватить документы, вытащить пса и трех кошек».

Ранее в Башкирии спасли пса, брошенного посреди затопленного села Миндигулово. Отмечается, что животное оказалось на маленьком клочке земли.