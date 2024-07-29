В Башкирии спасли брошенного посреди затопленного села пса

В затопленном башкирском селе Миндигулово спасли брошенного на клочке земли пса

В Башкирии спасли пса, брошенного посреди затопленного села Миндигулово и оказавшегося на маленьком клочке земли. Соответствующие кадры, снятые местным жителем Азаматом Халиуллиным, публикует телеканал UTV в Telegram.

«Мы с товарищем ездили осматривать затопленные окрестности и услышали, как где-то скулит собака. Конечно, сразу пришли на помощь. Она бегала на клочке доски, сухого места не осталось, вокруг вода», — рассказал Халиуллин.

Населенный пункт был затоплен из-за дождевого паводка, вследствие чего местных жителей эвакуировали. Известно, что сейчас вода стала отступать.

Ранее попавшую в болото корову вытащили трактором в российском селе. Парнокопытное по имени Лолита гуляла по башкирскому селу Чуваш-Кубово и угодила в топкое место со стоячей водой.