Попавшую в болото корову вытащили трактором в российском селе

В селе Чуваш-Кубово вытащили трактором попавшую в болото корову Лолиту

Корову, попавшую в болото, вытащили трактором в российском селе. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Честный репортаж».

Сообщается, что парнокопытное по имени Лолита гуляла по башкирскому селу Чуваш-Кубово и угодила в болото. На размещенных кадрах видно, как местные жители достают корову с помощью трактора. После этого животное щипало траву.

В июне провалившуюся в заброшенный колодец корову спасли в Башкирии. Инцидент произошел в Гафурийском районе в селе Красноусольский. На размещенных кадрах было видно, как животное находится внутри узкой глубокой ямы, не имея возможности выбраться.