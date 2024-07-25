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21:00, 25 июля 2024Моя страна

Попавшую в болото корову вытащили трактором в российском селе

В селе Чуваш-Кубово вытащили трактором попавшую в болото корову Лолиту

Кадр: Telegram-канал «Честный Репортаж»

Корову, попавшую в болото, вытащили трактором в российском селе. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Честный репортаж».

Сообщается, что парнокопытное по имени Лолита гуляла по башкирскому селу Чуваш-Кубово и угодила в болото. На размещенных кадрах видно, как местные жители достают корову с помощью трактора. После этого животное щипало траву.

В июне провалившуюся в заброшенный колодец корову спасли в Башкирии. Инцидент произошел в Гафурийском районе в селе Красноусольский. На размещенных кадрах было видно, как животное находится внутри узкой глубокой ямы, не имея возможности выбраться.

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      Екатерина Ештокина
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