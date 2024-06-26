Провалившуюся в заброшенный колодец корову спасли в Башкирии

В селе Красноусольский в Башкирии спасли провалившуюся в колодец корову

В Башкирии корова провалилась в заброшенный колодец и была спасена. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Инцидент произошел в Гафурийском районе в селе Красноусольский. На размещенных кадрах видно, как животное находится внутри узкой глубокой ямы, не имея возможности выбраться.

Корову подняли наверх и нашли ее хозяина. Отмечается, что животное получило только несколько царапин.

Ранее врачи спасли случайно залетевшую в Россию иностранную сову. Неравнодушные россияне нашли птицу в Арзамасском округе и забрали к себе на передержку. Через две недели сова была передана волонтеру.