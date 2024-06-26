Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:14, 26 июня 2024Моя страна

Провалившуюся в заброшенный колодец корову спасли в Башкирии

В селе Красноусольский в Башкирии спасли провалившуюся в колодец корову

Кадр: «Вести-Башкортостан»

В Башкирии корова провалилась в заброшенный колодец и была спасена. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Инцидент произошел в Гафурийском районе в селе Красноусольский. На размещенных кадрах видно, как животное находится внутри узкой глубокой ямы, не имея возможности выбраться.

Корову подняли наверх и нашли ее хозяина. Отмечается, что животное получило только несколько царапин.

Ранее врачи спасли случайно залетевшую в Россию иностранную сову. Неравнодушные россияне нашли птицу в Арзамасском округе и забрали к себе на передержку. Через две недели сова была передана волонтеру.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      70 человек пострадали при крушении пассажирского поезда в районе Коми

      Непорочно зачавший «самец» змеи родил 14 змеенышей

      Врач раскрыла главные секреты женского здоровья

      Известный российский актер рассказал о месяце жизни на вокзале

      Герой России получил 11 лет колонии за убийство девушки и лишился звания. Он настаивает на невиновности

      В Госдуме высказались о сходе поезда с рельсов в Коми из-за подмыва почвы

      Сборная Украины вылетела с чемпионата Европы по футболу

      Румыния возглавила группу и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

      Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева заочно арестована на два месяца

      В ЦБ назвали условие гибели российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше