В России цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови» и попали на видео

В Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови»

В станице Тацинской Ростовской области цыгане ворвались в школу. Подробности инцидента приводит Telegram-канал «Русская Община ZOV».

На кадрах с камеры наблюдения видно подростков, столпившихся в дальнем от места наблюдения конце коридора. Оттуда выходит неизвестный мужчина с бородой. На другом видео женские голос просит вызвать полицию — в это время на заднем фоне слышны детские крики.

Мать одного из учеников рассказала, что после конфликта учеников один из них вернулся в школу с группой цыган, которые начали угрожать школьникам расправой.

Отец мальчика заявил, что зачинщиком конфликта стал ребенок цыган. Получив отпор, он обратился к старшим членам табора. «В школу ворвался табор (...), кричали, что хотят русской крови», — рассказал он. После того как россиянин отказался извиняться — такое требование выдвинули цыгане, — один из них повредил его автомобиль.

После встречи со сторонниками «Русской общины» цыгане возместили ущерб за поврежденную ими машину.

Ранее в Челябинске учительницу госпитализировали после того, как к ней ворвался отец одного из школьников. Мужчина назвал педагога расисткой из-за того, что она попросила его сына разговаривать на русском языке. «Я тебе язык лично отрежу!» — пообещал он.