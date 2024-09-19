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16:32, 19 сентября 2024Россия

В России учительницу госпитализировали после скандала с назвавшим ее расисткой родителем

В Челябинске учительница попала в больницу после скандала с отцом ребенка

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Челябинске учительница школы №71 могла попасть в больницу с инсультом после скандала с отцом ребенка, который назвал ее расисткой и пообещал отрезать ей язык. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на местную жительницу.

По ее словам, во время урока в класс зашел мужчина, представился родителем одного из учеников и начал резко высказываться в сторону учительницы. Он заявил, что педагог якобы запрещала пользоваться его ребенку телефоном даже на переменах, а также просила его разговаривать на русском языке.

«Я тебе язык лично отрежу! У тебя что, своих детей нет? Воспитательница тут нашлась, мразь конченая. (...) Расистка конченая», — высказывался мужчина во время скандала.

Известно, что через некоторое время в школу прибыли сотрудники Росгвардии. Учительницу после скандала на носилках увезли в больницу. По предварительным данным, у нее диагностировали инсульт.

«В настоящее время в учебном заведении работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Стражи порядка опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента», — сообщили в УВД Челябинска.

Ранее под Симферополем ученик пятого класса до сотрясения мозга избил преподавательницу из-за телефона. Известно, что у ребенка отобрали телефон, так как он отвлекался на него во время урока музыки. Школьник без спросу забрал телефон обратно и попытался покинуть класс.

ЖЗЛ
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