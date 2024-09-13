В Крыму пятиклассник до сотрясения мозга избил учительницу из-за телефона

Под Симферополем школьник избил учительницу до сотрясения мозга из-за телефона

Под Симферополем ученик пятого класса до сотрясения мозга избил преподавательницу из-за телефона. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации канала, у ребенка отобрали телефон, так как он отвлекался на него во время урока музыки. Школьник без спросу забрал телефон обратно и попытался покинуть класс.

В ответ на это преподаватель потребовала объяснений, но тот начал громко кричать и ударил женщину в висок. На опубликованных в сети кадрах видно момент истерики ребенка. После случившегося с мальчиком провели беседу и назначили встречу с психологом. У женщины диагностировали сотрясение мозга, она находится на больничном.

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