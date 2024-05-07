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02:42, 8 мая 2024Россия

В Дагестане учительница избила школьницу указкой и уволилась

В Дагестане 64-летняя учительница избила школьницу указкой и уволилась

Учительница из Дербентского района Дагестана, которая избила семиклассницу указкой, уволилась из школы по собственному желанию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе районной администрации.

Там рассказали, что 64-летняя учительница английского языка давно хотела уйти с работы из-за болезни, «но в связи с отсутствием другого учителя руководство школы не отпускало ее». «Характеризуется положительно, ранее никаких конфликтных ситуаций у нее не было», — поведал собеседник агентства.

Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова накануне сообщила, что против учительницы возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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      Марина Совина
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