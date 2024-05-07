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14:03, 7 мая 2024Спорт

В Дагестане начали проверку после избиения ребенка тренером

Федерация борьбы Дагестана начала проверку после избиения ребенка тренером
Махмуд Магомедов

Махмуд Магомедов. Кадр: @SporttimeKZ1 / YouTube

Федерация борьбы Дагестана начала проверку по факту избиения ребенка на соревнованиях в Оренбургской области. Об этом сообщил директор организации Махмуд Магомедов, которого цитирует РИА Новости.

Магомедов заявил, что избивший ребенка человек не является профессиональным тренером и не имеет соответствующего образования. По его словам, мужчина присутствовал на соревнованиях как родитель и избивал своего сына. «Мы примем все меры для того, чтобы он был полностью отстранен от всех спортивных соревнований. И это наказание должно для всех стать серьезным уроком», — подчеркнул Магомедов.

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов заявил, что избивший ребенка Алаудин Атаев был «частником». Он указал на необходимость проверить психологическое здоровье мужчины и добавил, что в ситуации уже разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина в раздевалке избивает ногами лежачего ребенка. Сообщалось, что перед этим юный спортсмен потерпел поражение на турнире.

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