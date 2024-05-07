В Дагестане тренер избил ученика из-за проигрыша в соревнованиях

В Дагестане тренер избил ученика из-за проигрыша на соревнованиях в Оренбуржье

В Дагестане тренер избил несовершеннолетнего подопечного, так как тот проиграл на всероссийских соревнованиях, проходивших в Оренбургской области. Об этом сообщило Минспорта республики в Telegram-канале.

Выяснилось, что избивший ребенка мужчина не мог работать тренером, так как не имеет необходимого для этого образования. Кроме того, он не числится в штате ни одного спортивного государственного учреждения.

«Это частник, который решил пробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых. Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее», — приводятся в сообщении слова министра спорта Дагестана Сажида Сажидова.

Глава республиканского Минспорта указал на необходимость проверить психологическое здоровье тренера и подчеркнул, что в ситуации уже разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Ленинградской области тренер по кикбоксингу месяц избивал 11-летнего воспитанника. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.