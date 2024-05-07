Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 7 мая 2024Россия

В Дагестане тренер избил ученика из-за проигрыша в соревнованиях

В Дагестане тренер избил ученика из-за проигрыша на соревнованиях в Оренбуржье

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Дагестане тренер избил несовершеннолетнего подопечного, так как тот проиграл на всероссийских соревнованиях, проходивших в Оренбургской области. Об этом сообщило Минспорта республики в Telegram-канале.

Выяснилось, что избивший ребенка мужчина не мог работать тренером, так как не имеет необходимого для этого образования. Кроме того, он не числится в штате ни одного спортивного государственного учреждения.

«Это частник, который решил пробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых. Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее», — приводятся в сообщении слова министра спорта Дагестана Сажида Сажидова.

Глава республиканского Минспорта указал на необходимость проверить психологическое здоровье тренера и подчеркнул, что в ситуации уже разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Ленинградской области тренер по кикбоксингу месяц избивал 11-летнего воспитанника. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      На убитом наемнике ВСУ нашли шевроны с флагом Франции. Что известно о присутствии французских солдат на Украине?

      В России включившую трансляцию пасхальной службы пенсионерку избили палками

      Некоторые страны ЕС решили отказаться от использования прибыли от активов России

      Новый пакет антироссийских санкций назвали «техническим и не очень существенным»

      Захарова объяснила смысл инаугурации президента

      В России станет больше штрафных камер

      Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

      Двое россиян получили срок за массовую подделку школьных тетрадей

      Стало известно о перегруппировке ВСУ на одном участке фронта

      Парень поговорил с девушкой из Tinder и стал жертвой шантажа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше