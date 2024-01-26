В Ленобласти тренер по кикбоксингу месяц избивал 11-летнего мальчика

В Ленинградской области тренер по единоборствам избил 11-летнего воспитанника

В Ленинградской области тренер по кикбоксингу месяц избивал 11-летнего воспитанника. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК) .

Ведомство установило, что с июля по август 2023 года пострадавший мальчик находился в детском лагере в Выборгском районе, где также работал тренер. Мужчина систематически наносил ребенку удары руками, ремнем и палкой по телу. Следователи отмечают, что школьнику были причинены повреждения, но их характер не уточняется.

В СК добавили, что тренера задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге детский тренер по кикбоксингу жестоко избил и кинул в канаву бывшую девушку. Пострадавшая рассказала, что рассталась с мужчиной в сентябре 2023 года, однако тот продолжал ей писать, приезжал на машине к дому и стоял под окнами, сигналил, а также стучал в дверь квартиры.