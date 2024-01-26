Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 26 января 2024Россия

В Ленобласти тренер по кикбоксингу месяц избивал 11-летнего мальчика

В Ленинградской области тренер по единоборствам избил 11-летнего воспитанника

Фото: Unsplash

В Ленинградской области тренер по кикбоксингу месяц избивал 11-летнего воспитанника. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК) .

Ведомство установило, что с июля по август 2023 года пострадавший мальчик находился в детском лагере в Выборгском районе, где также работал тренер. Мужчина систематически наносил ребенку удары руками, ремнем и палкой по телу. Следователи отмечают, что школьнику были причинены повреждения, но их характер не уточняется.

В СК добавили, что тренера задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге детский тренер по кикбоксингу жестоко избил и кинул в канаву бывшую девушку. Пострадавшая рассказала, что рассталась с мужчиной в сентябре 2023 года, однако тот продолжал ей писать, приезжал на машине к дому и стоял под окнами, сигналил, а также стучал в дверь квартиры.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Медведев одержал волевую победу в пятисетовом полуфинале Australian Open

      Визовый центр Испании возобновит работу в одном российском городе

      Биограф Зеленского раскрыл готовность Киева расследовать связь Байдена с Burisma

      Захарова назвала смехотворными претензии Киева на территории России

      В России отказались закупить пациентке лекарства на 600 миллионов рублей в год

      Стало известно о депортации «Би-2» из Таиланда

      В Ленобласти тренер по кикбоксингу месяц избивал 11-летнего мальчика

      Козырек подъезда рухнул в Подмосковье

      Вратарь «Салавата Юлаева» выругался матом в эфире после матча КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше