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09:35, 23 января 2024Россия

Российский детский тренер жестоко избил и кинул в канаву бывшую девушку

В Петербурге детский тренер жестоко избил и кинул в канаву бывшую девушку

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге детский тренер по кикбоксингу жестоко избил и кинул в канаву бывшую девушку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Пострадавшая россиянка пояснила, что они расстались с молодым человеком в сентябре 2023 года. Ради отношений с ней мужчина бросил семью, поэтому спокойно пережить разрыв не смог: постоянно писал сообщения в чате одного из банков, в других мессенджерах девушка его заблокировала.

По словам петербурженки, экс-возлюбленный постоянно приезжал на машине к ее дому и стоял под окнами, сигналил, стучался в дверь квартиры. Девушка просила оставить ее в покое, поскольку бывший пугал своими действиями ее маленького ребенка. Но мужчина был неумолим.

Детский тренер даже подключил свою мать к попыткам вернуть возлюбленную. Вместе они приходили к пострадавшей, ругались и оскорбляли ее. Петербурженка несколько раз вызывала полицию, но поклонник с родительницей успевали скрыться. После этого женщина все же написала заявление в полицию.

Спустя день мужчина подкараулил бывшую девушку у подъезда, под предлогом разговора заманил ее в машину и вывез в неизвестном направлении. Девушка умоляла его остановиться, но в ответ получила угрозы и удар по лицу. Когда она попыталась сбежать, мужчина вернул ее в авто за волосы.

Затем, как уверяет жительница Петербурга, он пытался расстегнуть молнию на ее штанах, но ей удалось отбиться. Затем он вытащил ее из машины, бил по лицу, схватил за волосы и толкнул в канаву, где стал засыпать снегом. Когда отвлекся, девушка вырвалась и сразу направилась в отдел полиции. Но стражи правопорядка не стали принимать у нее заявление без фиксации телесных повреждений.

Девушка вызвала скорую прямо отделение и оттуда ее увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением.

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      Анна Щербакова
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