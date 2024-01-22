Москвичка рассказала о групповом изнасиловании на свидании с парнем из Pure

Москвичка рассказала об изнасиловании на свидании с мужчиной из приложения Pure

В Москве 35-летняя пиар-менеджер Валентина Бодрова подверглась групповому изнасилованию и жестоким издевательствам на свидании с парнем из приложения для знакомств Pure. Подробности произошедшего она рассказала изданию «Такие дела».

По словам пострадавшей, мужчина, представившийся актером Иваном Яковлевым, заинтересовал ее и она согласилась на ужин у него дома. Однако, приехав в квартиру, Бодрова обнаружила на кухне еще одного человека. Хозяин жилья объяснил, что это его друг Влад. Женщина подумала, что гость вскоре уйдет, поэтому решила расслабиться и выпить несколько бокалов вина.

Как рассказала Бодрова, из-за особенностей организма она долго не пьянеет, но наутро проснулась в постели обнаженной. «У меня было странное ощущение, что что-то произошло. Решила, что, наверное, был секс. Сказала, что мне пора: меня ждут собаки. [Иван] ответил, что я поеду домой, только когда сделаю ему минет. Я подумала, что он это говорит несерьезно», — поделилась пострадавшая.

Когда Бодрова попыталась встать с кровати, то, с ее слов, Яковлев начал хватать ее за волосы и принуждать к оральному сексу, угрожая выкинуть женщину из окна, если та откажется. В результате мужчина отвел москвичку в ванную комнату, поставил на колени и помочился на нее. Также он, как утверждает пострадавшая, пускал ей в лицо газы из кишечника, но в какой-то момент резко остановился и женщина смогла уйти.

Собирая вещи, Бодрова заметила в соседней комнате спящего друга Яковлева. Кроме того, перед выходом хозяин квартиры якобы предложил ей наркотики. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что все ее лицо покрыто синяками и отеками.

Обратиться в полицию пострадавшую уговорил ее знакомый юрист. По дороге в отделение она узнала, что Яковлев женат. На следующий день актера и его друга задержали, а также изъяли у них телефоны, на одном из которых оказалось несколько видео с групповым изнасилованием. По словам Бодровой, на записи видно, что над ней в различных формах надругались оба мужчины, пока она находилась в бессознательном состоянии.

Спустя четыре дня пострадавшую направили на медэкспертизу, которая не обнаружила в ее организме следов наркотиков. Травм эксперты также не зафиксировали. При этом к материалу издания приложено фото, на котором видно сильно избитое лицо москвички.

Журналисты выяснили, что 36-летний Яковлев работал тренером в фитнес-зале и подрабатывал актером массовки. Мужчина женат. Кроме того, у него имеются две дочери 16 и 14 лет от первого брака. Как заявила нынешняя супруга обвиняемого, она не верит в то, что муж пользуется приложением для знакомств. Она также рассказала, что за сутки до происшествия поссорилась с мужчиной, собрала чемодан и ушла из дома, отключив телефон.

По информации издания, в мае 2022 года суд поместил Яковлева под домашний арест. При этом супруга вернулась к мужу и осталась жить вместе с ним. 29 декабря Хорошевский суд Москвы приговорил мужчину к 6,6 года в колонии общего режима.

Ранее, в апреле 2023 года, москвич в течение пяти часов пытал свою бывшую любовницу, которая пришла в квартиру, где они жили, чтобы забрать вещи после ссоры. Как стало известно, мужчина схватил женщину, ударил ее по ноге, повалил на пол и связал скотчем, позже он помочился жертве на лицо.