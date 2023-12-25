Москвичка объявила любовнику о расставании и лишилась пальца

Москвич отрубил палец решившей расстаться с ним женщине

Жительница Москвы объявила любовнику о решении расстаться и лишилась пальца. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как выяснило издание, вечером 24 декабря пара россиян обсуждала свое будущее. Перед этим они купили бутылку водки. После того как 30-летняя женщина заявила своему 36-летнему партнеру, что хочет разорвать отношения, мужчина разозлился, взял в руки топор и начал ходить с ним по кухне. В какой-то момент он замахнулся на телефон, а москвичка попыталась забрать гаджет. В результате удар пришелся по безымянному пальцу ее левой руки.

По данным канала, пострадавшую в шоковом состоянии доставили в больницу. Палец врачи спасти не смогли. Писать заявление в полицию женщина отказалась.

Россиянки часто становятся жертвами насилия со стороны своих сожителей. Так, в Пермском крае осудили жителя Краснокамска, который систематически избивал проживавшую с ним беременную любовницу и угрожал ей физической расправой. 31-летний мужчина любил выпить и проводил свободное время за онлайн-играми и ставками в тотализаторы, для оплаты которых требовал от россиянки оформлять микрозаймы.

Кроме того, в апреле москвич в течение пяти часов пытал свою бывшую любовницу, которая пришла в квартиру, где они жили, чтобы забрать вещи после ссоры. Как стало известно, мужчина схватил женщину, ударил ее по ноге, повалил на пол и связал скотчем, а в какой-то момент помочился жертве на лицо.