Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:18, 25 декабря 2023Россия

Москвичка объявила любовнику о расставании и лишилась пальца

Москвич отрубил палец решившей расстаться с ним женщине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Москвы объявила любовнику о решении расстаться и лишилась пальца. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как выяснило издание, вечером 24 декабря пара россиян обсуждала свое будущее. Перед этим они купили бутылку водки. После того как 30-летняя женщина заявила своему 36-летнему партнеру, что хочет разорвать отношения, мужчина разозлился, взял в руки топор и начал ходить с ним по кухне. В какой-то момент он замахнулся на телефон, а москвичка попыталась забрать гаджет. В результате удар пришелся по безымянному пальцу ее левой руки.

По данным канала, пострадавшую в шоковом состоянии доставили в больницу. Палец врачи спасти не смогли. Писать заявление в полицию женщина отказалась.

Материалы по теме:
«Скинули три месяца за то, что скорую вызвала» Тысячи россиянок садятся в тюрьму, защищаясь от мужчин. Что ждет их потом?
«Скинули три месяца за то, что скорую вызвала»Тысячи россиянок садятся в тюрьму, защищаясь от мужчин. Что ждет их потом?
18 мая 2022
«Игнорировать проблему больше нельзя» ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
«Игнорировать проблему больше нельзя»ЕСПЧ обязал Россию бороться с домашним насилием. Спасет ли это жизни россиянок?
15 декабря 2021
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?» Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?»Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
6 марта 2021
«Мы уже видели это в 90-е» Коронавирус в 2020 году изменил жизнь в России. Почему женщины пострадали больше всех?
«Мы уже видели это в 90-е»Коронавирус в 2020 году изменил жизнь в России. Почему женщины пострадали больше всех?
28 декабря 2020

Россиянки часто становятся жертвами насилия со стороны своих сожителей. Так, в Пермском крае осудили жителя Краснокамска, который систематически избивал проживавшую с ним беременную любовницу и угрожал ей физической расправой. 31-летний мужчина любил выпить и проводил свободное время за онлайн-играми и ставками в тотализаторы, для оплаты которых требовал от россиянки оформлять микрозаймы.

Кроме того, в апреле москвич в течение пяти часов пытал свою бывшую любовницу, которая пришла в квартиру, где они жили, чтобы забрать вещи после ссоры. Как стало известно, мужчина схватил женщину, ударил ее по ноге, повалил на пол и связал скотчем, а в какой-то момент помочился жертве на лицо.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      Отец невесты забыл надеть подтяжки и потерял штаны у алтаря

      Звезда «Женского стендапа» оценила начало карьеры словами «из говна вылезли»

      Россиян предупредили об опасности новогодних развлечений

      Россиянам назвали правила ухода за руками в холода

      В КСИР пригрозили Израилю расплатой за нападение в Сирии

      Турецкую авиакомпанию обвинили в перевозке нелегалов из России в Европу

      ФСБ изъяла у россиянина взрывчатку и боеприпасы

      Туристка отправилась в круиз для взрослых и получила предложение от свингеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости