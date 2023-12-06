Россиянин избивал беременную любовницу и заставлял брать микрозаймы для ставок

В Пермском крае на семь лет осудили избивавшего беременную любовницу мужчину

В Пермском крае осудили жителя Краснокамска, который систематически избивал проживавшую с ним беременную любовницу и угрожал ей физической расправой. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

Как стало известно, 31-летний мужчина любил выпить и проводил свое свободное время за онлайн-играми и ставками в тотализаторы, для оплаты которых требовал сожительницу оформлять микрозаймы. Когда женщина отказалась брать очередной кредит, россиянин избил ее, отобрал новый iPhone и заложил его в ломбард, потратив полученные деньги на личные нужды.

25 октября суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы за разбой. 5 декабря его также признали виновным в угрозах расправой и истязании женщины. С учетом обоих приговоров россиянину предстоит провести в колонии строгого режима семь лет. Помимо этого, суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также потребовал от осужденного возместить процессуальные издержки в размере 40 тысяч рублей.

Ранее в апреле москвич после ссоры связал и пять часов удерживал экс-любовницу, пытая ее. Как стало известно, 25-летняя россиянка пришла в квартиру, которую снимала с 37-летним сожителем, являющимся известным в узких кругах гитаристом, чтобы после возникшей между ними ссоры забрать вещи и переехать к знакомой. Однако мужчина схватил женщину, ударил ее по ноге, повалил на пол и связал скотчем, а в какой-то момент помочился жертве на лицо.

Похожая история произошла в Красноярске в ноябре 2022 года. Там местный житель заподозрил свою беременную любовницу в измене, избил ее, побрил налысо и облил зеленкой. Последствия издевательств ревнивый россиянин снял на видео.