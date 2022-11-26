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12:08, 26 ноября 2022Россия

Ревнивый россиянин избил беременную любовницу, побрил ее налысо и снял на видео

В Красноярске мужчина из ревности избил и побрил налысо беременную любовницу

Житель Красноярска заподозрил свою беременную любовницу в измене, избил, побрил налысо и облил зеленкой. Последствия издевательств ревнивый россиянин снял на видео, которое публикует Telegram-канал Kras Mash.

На записи видно сидящую на стуле женщину с практически полностью побритой головой и испачканным зеленкой лицом. Мужчина, снимающий все на видео, обвиняет ее в измене, оскорбляет, угрожает снова избить и сбросить с пятого этажа.

По информации издания, несколько раз судимый мужчина решил проверить любовницу и написал ей с незнакомого номера с предложением встретиться. По словам россиянки, она распознала его намерения и решила подыграть, однако в назначенный день преступник напал на женщину с ножом и затащил в квартиру.

Известно, что пострадавшая ждет второго ребенка от бывшего мужа и сейчас находится на 17-й неделе беременности. С избившим ее мужчиной женщина встречалась полтора месяца.

Ранее в Тюменской области мужчина избил любовницу, заподозрив ее в недоливе алкоголя. Россиянин несколько раз ударил женщину по грудной клетке, из-за чего сломал ей ребро.

Константин Лысяков
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Ревнивый россиянин избил беременную любовницу, побрил ее налысо и снял на видео
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