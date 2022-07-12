Россиянин сломал женщине ребро за недолив алкоголя

В Тюменской области мужчина сломал женщине ребро, так как та недолила ему алкоголь

В Тобольске Тюменской области мужчина избил возлюбленную из-за того, что та, по его мнению, недолила ему алкоголя. Об этом заявили в областном управлении МВД, сообщает Ura.ru.

По данным ведомства, россиянин несколько раз ударил женщину по грудной клетке, из-за чего сломал ей ребро. 52-летняя россиянка обратилась за помощью к медикам, ее госпитализировали.

Избивший сожительницу мужчина оказался 33-летнем жителем Тобольска. Он был ранее неоднократно судим, ему предъявили обвинения по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее в Башкирии россиянин избил любовника своей любовницы и попал на видео. По данным МВД, подозреваемый ждал свою любовницу, сидя в машине у ларька, в котором она работала. Однако вышедшая из магазина девушка отправилась к другому автомобилю, в котором находился 33-летний местный житель.