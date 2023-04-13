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12:20, 13 апреля 2023Россия

Москвич связал экс-любовницу скотчем, помочился ей на лицо и пытал пять часов

В Москве мужчина связал бывшую любовницу скотчем и пытал ее пять часов

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Житель Москвы после ссоры связал и пять часов удерживал экс-любовницу, пытая ее. Об этом пишет «МК».

По информации издания, вечером 9 апреля 25-летняя россиянка пришла в квартиру, которую снимала с 37-летним сожителем, являющимся известным в узких кругах гитаристом, чтобы после возникшей между ними ссоры забрать вещи и переехать к знакомой. Однако мужчина схватил женщину, ударил ее по ноге, повалил на пол и связал скотчем.

Как пишут авторы материала, пострадавшая пыталась уговорить бывшего любовника отпустить ее, однако тот в ответ угрожал, а в какой-то момент помочился жертве на лицо. Москвич отпустил женщину только под утро. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

В России женщины систематически подвергаются насилию со стороны мужей, любовников и кровных родственников. В декабре 2022 года находящаяся на восьмом месяце беременности жительница Орска упала с балкона при попытке сбежать от сожителя. После ссоры мужчина заблокировал дверь квартиры и начал бить женщину ногами и руками по животу. Тогда пострадавшая попыталась перелезть к соседям через балкон, но сорвалась и упала с третьего этажа. В результате она потеряла плод.

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Похожая история произошла в Красноярске. Там местный житель заподозрил свою беременную любовницу в измене, избил ее, побрил налысо и облил зеленкой. Последствия издевательств ревнивый россиянин снял на видео. Незадолго до этого несколько раз судимый мужчина решил проверить женщину на верность и написал ей с незнакомого номера с предложением встретиться. В назначенный день он напал на женщину с ножом и затащил в квартиру, где начал бить.

В августе 2022 года стали известны результаты исследования Консорциума женских НПО, согласно которым за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин. Это составляет 70,9 процента и 71,1 процента соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года. При этом в России вырос процент партнерского насилия.

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Константин Лысяков
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