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18:34, 21 декабря 2022Россия

Беременная россиянка сбежала от бившего ее в живот любовника и упала с балкона

Беременная жительница Орска сбежала от бившего ее в живот любовника и упала с балкона

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Беременная жительница Орска упала с балкона при попытке сбежать от избивавшего ее любовника и потеряла плод. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, в начале мая 20-летняя женщина, находящаяся на восьмом месяце беременности, поссорилась со своем 22-летним любовником. В ходе конфликта мужчина заблокировал дверь квартиры, чтобы россиянка не сбежала, и избил ее руками и ногами по животу. Тогда пострадавшая попыталась перелезть к соседям через балкон, но сорвалась и упала с третьего этажа.

В больнице врачи диагностировали у женщины перелом плеча и ребра. Кроме того, от полученных травм погиб плод беременной россиянки.

Как пишут авторы поста, 8 мая полиция задержала преступника. В отношении мужчины завели сразу несколько уголовных дел, включая незаконное лишение свободы и угрозу убийством. В данный момент он содержится в СИЗО-2 города Орска в ожидании суда.

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Ранее житель Красноярска заподозрил свою беременную любовницу в измене, избил, побрил налысо и облил зеленкой. Последствия издевательств ревнивый россиянин снял на видео. Незадолго до этого несколько раз судимый мужчина решил проверить женщину на верность и написал ей с незнакомого номера с предложением встретиться. По словам россиянки, она распознала его намерения и решила подыграть, однако в назначенный день преступник напал на женщину с ножом и затащил в квартиру, где начал бить.

В августе Консорциум женских НПО обнародовал результаты исследований, согласно которым в России за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2680 женщин. Это составляет 70,9 процента и 71,1 процента соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года. Соавтор доклада Софья Русова подчеркнула, что в стране сильно вырос процент партнерского насилия. «И, хотя у МВД нет соответствующей статистики, мы классифицировали такие случаи по словам "сожитель", "любовник", "партнер", делая комплексный анализ приговоров», — рассказала она.

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Константин Лысяков
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