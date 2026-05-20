08:02, 20 мая 2026

41-летняя женщина рассказала об особенностях жизни с 80-летним мужем

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

41-летняя жительница ЮАР Эсти Гусен рассказала об особенностях брака с мужчиной старше ее на 39 лет. Ее историей делится Need To Know.

Эсти познакомилась с будущим мужем Антоном в 2008 году в Лондоне. Он приехал выступать туда как музыкант, а женщина подрабатывала в городе охранником в магазине одежды. Пара много переписывалась в социальных сетях. Вскоре у Эсти и Антона завязались романтические отношения.

Спустя девять лет женщина вышла за возлюбленного замуж, а в прошлом году забеременела от него. Сейчас она ждет сына от 80-летнего мужа.

По словам Эсти, она постоянно сталкивается с осуждением ее отношений. «Как только я называю возраст, люди сосредотачиваются только на нем. Они не видят, как мы заботимся друг о друге и совершаем добрые поступки», — пожаловалась женщина.

Она также отметила, что многие считают Антона мрачным и сварливым. Как уверяет Эсти, это не так: он постоянно учится новому. Она призналась, что справляться с общественным мнением ей помогает поддержка друзей и семьи.

Ранее жительница Швеции по имени Бонджи, которой 37 лет, рассказала об отношениях с 58-летним бойфрендом Олой. Бонджи зарабатывает публикацией эротического контента, и мужчина помогает ей в этом: устраивает для нее фотосессии.

