41-летняя женщина рассказала об особенностях жизни с 80-летним мужем

41-летняя жительница ЮАР забеременела от 80-летнего мужа

41-летняя жительница ЮАР Эсти Гусен рассказала об особенностях брака с мужчиной старше ее на 39 лет. Ее историей делится Need To Know.

Эсти познакомилась с будущим мужем Антоном в 2008 году в Лондоне. Он приехал выступать туда как музыкант, а женщина подрабатывала в городе охранником в магазине одежды. Пара много переписывалась в социальных сетях. Вскоре у Эсти и Антона завязались романтические отношения.

Спустя девять лет женщина вышла за возлюбленного замуж, а в прошлом году забеременела от него. Сейчас она ждет сына от 80-летнего мужа.

По словам Эсти, она постоянно сталкивается с осуждением ее отношений. «Как только я называю возраст, люди сосредотачиваются только на нем. Они не видят, как мы заботимся друг о друге и совершаем добрые поступки», — пожаловалась женщина.

Она также отметила, что многие считают Антона мрачным и сварливым. Как уверяет Эсти, это не так: он постоянно учится новому. Она призналась, что справляться с общественным мнением ей помогает поддержка друзей и семьи.

