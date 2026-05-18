Пара с 21-летней разницей в возрасте раскрыла особенности отношений

Жительница Швеции по имени Бонджи, которой 37 лет, рассказала об отношениях с 58-летним бойфрендом Олой. Особенности их романа она раскрыла в интервью YouTube-каналу Love Don’t Judge.

Пара с 21-летней разницей в возрасте вместе уже три года. По словам Олы, он влюбился в Бонджи с первого взгляда. Он объяснил, что ему нравятся все экстравагантное, а женщина так себя и описывает. Она одевается как кукла барби, обожает розовый цвет, очень высокие каблуки и яркий макияж. У нее увеличены губы и грудь, и Бонджи не планирует останавливаться на этих пластических операциях.

Она зарабатывает публикацией эротического контента, и Ола не против этого. Наоборот, он помогает Бонджи создавать его, поскольку является профессиональным фотографом. «Он мой главный фанат», — отметила женщина.

Бонджи рассказала, что всегда называет бойфренда «папочка», где бы они ни находились. Они постоянно сталкиваются с осуждением, но уже привыкли к нему. Лучшая подруга женщины призналась, что поначалу тоже была настроена к этим отношениям скептически. Но спустя месяцы увидела, как Бонджи и Ола поддерживают друг друга, и поверила в их любовь.

Ранее сообщалось, что супруги из США с 34-летней разницей в возрасте назвали правила счастливых отношений и столкнулись с неоднозначной реакцией. Они всегда молятся перед сном и никогда не пьют алкоголь порознь.

