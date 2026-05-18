Боец Кемпей: ВС России превосходят ВСУ в доставке провизии и эвакуации

Российские военные на линии боевого соприкосновения лучше организовывают подвоз провизии и эвакуацию раненых. Об этом рассказал стрелок ВС России с позывным Кемпей, передает ТАСС.

«В количестве и в качестве подвоза превосходим мы, конечно. Делаем не один подвоз — порой два-три в день», — рассказал боец.

По его словам, задача выполняется вне зависимости от активности дронов украинских войск.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) просили своих сослуживцев «обнулить» их, поскольку на позициях в Запорожской области у них банально отсутствует еда и вода.