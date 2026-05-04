Бывший СССР
05:52, 4 мая 2026

Опубликован шокирующий радиоперехват ВСУ

РИАН: Солдаты ВСУ просили товарищей убить их из-за нехватки еды и воды
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) просили своих сослуживцев «обнулить» их, поскольку на позициях в Запорожской области у них банально отсутствует еда и вода. Об этом говорится в радиоперехвате, послушать который смогли журналисты РИА Новости.

Уточняется, что на записи один из украинских солдат высказывает возмущение своему командиру о тяжелых условиях службы.

«Они (сослуживцы — прим. «Ленты.ру») сами меня умоляют, сами умоляют их уже «обнулить» (убить)... Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает», - говорит украинский солдат своему командиру с позывным Азот.

Между тем, командир говорит подчиненному, что на текущий момент у их подразделения проблема с беспилотниками. В связи с этим они не могут доставить на передовую посылки с едой. Кроме того, в перехвате говорится, что некоторые позиции не получали провизию уже пять дней.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ начали отправлять в штурмовики квалифицированных медиков с образованием. При этом, мобилизованные врачи оказываются в штурмовых подразделениях на этапе отбора в военкоматах.

