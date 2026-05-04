ТАСС: ВСУ отправляют в штурмовики квалифицированных медиков с образованием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют в штурмовики квалифицированных медиков. Об этом рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что мобилизованные квалифицированные медики попадают в штурмовые подразделения на этапе отбора в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Собеседник агентства также отметил, что в медицинскую службу попадают не самые здоровые и малообразованные мобилизованные. В связи с этим у ВСУ возникает серьезная проблема с медицинской службой в войсках.

Ранее сообщалось, что командир 125-й отдельной тяжелой мехбригады (125-й отмбр) ВСУ Владимир Фокин отправляет неугодных офицеров в бой в качестве штурмовиков. Помимо этого, комбриг перетаскивает на высокие должности своих родственников, рассказал источник в российских силовых структурах.