ТАСС: Комбриг 125-й отмбр ВСУ отправляет офицеров в бой в качестве штурмовиков

Командир 125-й отдельной тяжелой мехбригады (125-й отмбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фокин отправляет неугодных офицеров в бой в качестве штурмовиков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Кроме того, он перетаскивает на высокие должности своих родственников. Но вакантных офицерских должностей оказалось мало и Фокин принялся за чистку офицерского состава», — рассказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур подчеркнул, что с момента назначения Фокин в первую очередь занялся не проблемами бригады, а раскруткой в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие на Сумском направлении сняли рекламный ролик для повышения популярности своего комбрига, что позволило российским бойцам выявить их позиции и нанести по ним точный удар.