Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:02, 21 декабря 2025Бывший СССР

Силовики сообщили о переводе офицеров ВСУ в штурмовики

ТАСС: Комбриг 125-й отмбр ВСУ отправляет офицеров в бой в качестве штурмовиков
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командир 125-й отдельной тяжелой мехбригады (125-й отмбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фокин отправляет неугодных офицеров в бой в качестве штурмовиков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Кроме того, он перетаскивает на высокие должности своих родственников. Но вакантных офицерских должностей оказалось мало и Фокин принялся за чистку офицерского состава», — рассказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур подчеркнул, что с момента назначения Фокин в первую очередь занялся не проблемами бригады, а раскруткой в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие на Сумском направлении сняли рекламный ролик для повышения популярности своего комбрига, что позволило российским бойцам выявить их позиции и нанести по ним точный удар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Российский аэропорт ограничил работу в целях безопасности

    Силовики сообщили о переводе офицеров ВСУ в штурмовики

    Пленный пожаловался на обман со стороны командования ВСУ

    Пекарь с «Прямой линии» Путина прислал президенту пирожки и получил ответный подарок

    Оценены шансы Зеленского победить на выборах

    Названы последствия для ВСУ после потери Красноармейска

    Российские дроны продолжили атаки моста в Одесской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok