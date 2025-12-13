Реклама

08:34, 13 декабря 2025Россия

Российские бойцы вычислили позиции ВСУ благодаря PR-ролику

Снявшие PR-ролик бойцы ВСУ помогли ВС РФ найти позиции бригады и нанести удар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские военнослужащие на Сумском направлении сняли рекламный ролик для повышения популярности своего комбрига, что позволило российским бойцам выявить их позиции и нанести по ним точный удар, сообщает РИА Новости.

«В районе Белополья поражен пункт управления ротного звена 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам источника, незадолго до этого, по распоряжению командира Фокина, пресс-служба бригады организовала съемку видеоматериалов для проведения агитации в поддержку вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и повышения известности комбрига.

«После их публикации в соцсетях позиции 125-й бригады были вычислены, и по ним нанесен удар», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что вычислить замаскированную позицию ВСУ российским военным помогла упаковка воды. Солдат Вооруженных сил (ВС) России с позывным Муха рассказал, что демаскирующий блиндаж предмет он обнаружил во время «свободной охоты» после того, как уничтожил автомобиль ВСУ.

