13:10, 4 октября 2025

Российский военный рассказал о позволившей вычислить позицию ВСУ оплошности противника

Боец ВС России с позывным Муха: Вычислить позицию ВСУ помогла упаковка воды
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вычислить замаскированную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским военным помогла упаковка воды. Об этой оплошности противника, позволившей бойцам нанести удар по блиндажу и уничтожить его, рассказал солдат Вооруженных сил (ВС) России с позывным Муха, его слова приводит РИА Новости.

По словам Мухи, демаскирующий блиндаж предмет он обнаружил во время «свободной охоты» после того, как уничтожил автомобиль ВСУ.

Увидели признаки пребывания противника, в данном случае увидели спайку (упаковку) воды. Залетели внутрь посадки, осмотрели, увидели вход в блиндаж и отработали по блиндажу противника

российский боец Муха

Военнослужащий добавил, что после удара в блиндаже начался сильный пожар — он предположил, что внутри складировались горючее или боеприпасы.

Ранее сегодня, 4 октября, сообщалось, что российские бойцы вновь атаковали позиции ВСУ из трубы.

