12:22, 4 октября 2025Бывший СССР

Российские военные вновь атаковали позиции ВСУ из трубы

Боец с позывным Тихий: ВС России атаковали позиции ВСУ в ДНР из трубы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России вновь атаковали позиции украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР) из трубы. Об этом сообщил российский боец с позывным Тихий, его слова приводит РИА Новости.

По словам военного, штурмовикам приходилось передвигаться по системе коллекторов, чтобы атаковать укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на то, что скрытно подобраться к противнику российским бойцам не удалось — ВСУ разбросали в трубах маячки, — позиция была взята.

«Противника выбили с укрепленных позиций», — подытожил Тихий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что украинские войска провалились, недооценив дерзость операции «Поток» ВС России в Курской области, во время которой российские военные через газопровод штурмовали оккупированную ВСУ Суджу.

