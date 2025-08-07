Сырский признал провал ВСУ во время российской операции «Поток» в Курской области

Сырский: ВСУ недооценили дерзость операции «Поток» ВС России в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что украинские войска провалились, недооценив дерзость операции «Поток» ВС России в Курской области, во время которой российские военные через газопровод штурмовали оккупированную ВСУ Суджу. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН.

«Имели сведения о том, что они могут использовать эти трубопроводы. И были поставлены задачи держать под контролем участки, где они могут выйти наружу», — сказал украинский главком. По его словам, украинские военные «где-то недосмотрели», в результате действия российских бойцов имели успех — они затруднили для ВСУ отступление из региона.

Ранее начальник разведки штурмовой бригады «Восток» Рамазан Абаев рассказал, что освобождение Суджи спасло жизни тысяч солдат ВС РФ. По его словам, ВСУ начали отступать, когда поняли, что российские военные выходят из трубы.