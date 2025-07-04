Участник «Потока» заявил о спасении жизней тысяч российских солдат

Участник «Потока» Абаев: Освобождение Суджи спасло жизни тысяч солдат ВС РФ

Благодаря проведению операции «Поток» по освобождению Суджи в Курской области были спасены тысячи жизней российских военных. Об этом заявил участник операции, начальник разведки штурмовой бригады «Восток» Рамазан Абаев, его цитирует ТАСС.

«Наше внезапное появление и дало вот тот эффект, что противник посыпался, оборона посыпалась. И благодаря именно этой операции тысячи жизней бойцов просто были спасены. Так что цели достигнуты», — сказал Абаев.

По его словам, ВСУ начали отступать, когда поняли, что российские военные выходят из трубы. Наиболее тяжелым в ходе операции, как отметил Абаев, было передвижение по самой трубе, которая в диаметре составляет 140 сантиметров.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что часть бойцов операции «Поток» будет комиссована, так как у них обнаружили проблемы со здоровьем.

В боях за Суджу российские военные организовали операцию по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Она получила название «Поток». Как объяснял военный эксперт Валерий Ширяев, украинские разведывательные дроны летали, в том числе и в районе трубы, однако не заметили российских бойцов, так как штурмовики заходили в полукилометре с другой стороны.