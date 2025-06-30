Алаудинов раскрыл судьбу участников операции «Поток»

Алаудинов: Часть участников операции «Поток» будет комиссована

Часть участников операции «Поток» будет комиссована. Об этом рассказал ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

В июне стало известно о проблемах со здоровьем у участников операции, которая позволила изгнать украинские войска из Курской области.

«Не будем озвучивать цифры — несколько из них, наверное, будут комиссованы» — сказал генерал. Другая часть бойцов вернулась в строй, отметил он.

Ранее Алаудинов рассказал об ударе украинских военнослужащих по расположению спецназа «Ахмат». Удар был нанесен ракетами HIMARS, однако из-за ошибки при планировании они «были потрачены впустую», уточнил он.