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11:06, 30 июня 2025Россия

Алаудинов раскрыл судьбу участников операции «Поток»

Алаудинов: Часть участников операции «Поток» будет комиссована
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

Часть участников операции «Поток» будет комиссована. Об этом рассказал ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

В июне стало известно о проблемах со здоровьем у участников операции, которая позволила изгнать украинские войска из Курской области.

«Не будем озвучивать цифры — несколько из них, наверное, будут комиссованы» — сказал генерал. Другая часть бойцов вернулась в строй, отметил он.

Ранее Алаудинов рассказал об ударе украинских военнослужащих по расположению спецназа «Ахмат». Удар был нанесен ракетами HIMARS, однако из-за ошибки при планировании они «были потрачены впустую», уточнил он.

Вот это да!
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