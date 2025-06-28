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10:12, 28 июня 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали бойцов «Ахмата» ракетами HIMARS

Алаудинов: ВСУ атаковали группу бойцов «Ахмата» двумя ракетами HIMARS
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали группу бойцов спецназа «Ахмат» при помощи американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«И ракетами по нам буквально недавно ударили — двумя HIMARS, по точке, где находились наши ребята», — рассказал он.

По словам военного, при планировании атаки украинские войска просчитались, из-за чего ракеты были потрачены впустую, а все российские военнослужащие остались целы.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ тщетно пытаются остановить российские войска, растягивая фронт. Офицер отметил, что украинские военные стараются совершить прорывы, собирают силы на определенных участках, однако не могут нанести армии России серьезный урон.

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