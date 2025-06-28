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08:22, 28 июня 2025Россия

Алаудинов сравнил попытки ВСУ остановить российские силы с полетом мотылька на огонь

Алаудинов: ВСУ тщетно пытаются остановить российские силы, растянув фронт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) тщетно пытаются остановить российские войска, растягивая фронт. Он сравнил их действия с полетом мотылька на огонь.

Офицер отметил, что украинские военные стараются совершить прорывы, собирают силы на определенных участках, однако не могут нанести серьезный урон. По мнению генерал-лейтенанта, таким образом командование хочет вынудить ВС РФ снять с наступательных группировок ресурсы и перебросить их для остановки таких вклинивающихся малых групп.

«Я считаю, что это их действо, оно похоже на полет бабочки или мотылька на огонь. Зная, что они не выживут, что они не сделают никаких там сверхсерьезных результатов, в то же самое время они берут, бросают, рассказывая им, что вот-вот мы к вам придем на помощь или еще что-то», — добавил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, что формирования Вооруженных сил Украины осыпаются на тех участках, где продвигаются российские подразделения. По его словам, российские войска прорываются на всех участках боевого соприкосновения, на которых идут военные действия.

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