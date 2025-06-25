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04:15, 25 июня 2025Россия

Алаудинов оценил положение ВСУ на участках продвижения ВС РФ

Алаудинов заявил о крахе ВСУ на участках продвижения ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) осыпаются на тех участках, где продвигаются российские подразделения. Его слова приводит ТАСС.

Алаудинов уточнил, что российские войска продвигаются на всех участках боевого соприкосновения, на которых идут военные действия. «Противник уже начинает потихоньку сыпаться на каждом участке, где на него давят», — отметил он.

Командир Ахмата назвал ситуацию «абсолютно подконтрольной». По его мнению, текущая ситуация должна привести к тому, что ВСУ вынужденно сдадутся.

Ранее Алаудинов рассказал о потерях ВСУ в Сумской области. По его словам, в зоне ответственности его подразделения сложилась полностью подконтрольная обстановка

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