Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ несут большие потери под Сумами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, в зоне ответственности его подразделения сложилась полностью подконтрольная обстановка. «Уже два месяца ежедневно уничтожаем противника, потихоньку двигаемся вперед, отбивая у него позиции уже на территории самого врага, — сказал он. — Мы его реально очень сильно зажали, уничтожаем ежедневно большое количество живой силы, техники по всему периметру».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» выразил уверенность, что ситуация на Ближнем Востоке отвлечет внимание Запада от обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием и боеприпасами. «Наша армия продвигается. Я думаю, что это будет и дальше — продвижение у нас происходит и будет дальше происходить», — сказал он.