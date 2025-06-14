Военный раскрыл подробности положения России и Украины в зоне спецоперации

Дандыкин: Ближний Восток отвлечет внимание Запада от обеспечения ВСУ оружием

Ситуация на Ближнем Востоке отвлечет внимание Запада от обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Подробности положения России и Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО) специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Наша армия продвигается. Сегодня освобожден еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. Я думаю, что это будет и дальше — продвижение у нас происходит и будет дальше происходить», — рассказал Дандыкин.

Одновременно с этим военный эксперт допустил, что Запад может сократить поставки боеприпасов и техники Киеву.

Во многом ситуация на Ближнем Востоке отвлечет внимание от обеспечения киевского режима боеприпасами, техникой и так далее. Несомненно, это произойдет Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Под контролем ВСУ остался всего один район города Часова Яра в ДНР. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения «потихоньку идут вперед».