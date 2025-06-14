Военный раскрыл подробности положения России и Украины в зоне спецоперации

Ситуация на Ближнем Востоке отвлечет внимание Запада от обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Подробности положения России и Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО) специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».
«Наша армия продвигается. Сегодня освобожден еще один населенный пункт в Донецкой народной республике. Я думаю, что это будет и дальше — продвижение у нас происходит и будет дальше происходить», — рассказал Дандыкин.
Одновременно с этим военный эксперт допустил, что Запад может сократить поставки боеприпасов и техники Киеву.
Во многом ситуация на Ближнем Востоке отвлечет внимание от обеспечения киевского режима боеприпасами, техникой и так далее. Несомненно, это произойдет
Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Под контролем ВСУ остался всего один район города Часова Яра в ДНР. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения «потихоньку идут вперед».