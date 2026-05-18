Россиянка бросила все и стала ближе к природе

Россиянка Никулина бросила прошлую жизнь и начала жить в машине на Алтае

Жительница Томска Ольга Никулина в один момент решила попрощаться со своей прошлой жизнью и последовать зову сердца. Ее историю рассказывает KP.RU.

По словам 29-летней россиянки, раньше она длительное время работала мастером маникюра, но в какой-то момент ее начали посещать мысли о том, что будет с ее жизнью дальше? Тогда женщина поняла, что ей хотелось бы быть ближе к природе, и лучшее место для единения с ней — это Алтайский край.

Взвесив все, Никулина села в машину и отправилась сначала в пробное путешествие. Перед этим она научилась закаливанию, чтобы не бояться суровых условий, что в будущем действительно помогло ей — теперь россиянка может без труда купаться в реке, даже если вода холодная.

Позже она вернулась в родной город за своей собакой породы французский бульдог, которая теперь путешествует с хозяйкой. Путешественница за несколько месяцев объехала уже почти всю Республику Алтай — по Чуйскому тракту она добралась почти до Монголии и обратно.

Иногда Никулина подрабатывает, например, на стройке или администратором. Путешествует она почти налегке, а о людях, которые встречаются на пути, говорит, что ей с ними повезло, так как все они оказываются отзывчивыми. Живет она в машине, готовит в ней же или на улице. Спит путешественница также в машине, в спальном мешке, рассчитанном на минус 40 градусов. Сколько еще планирует жить «дикарем», Никулина пока не решила.

