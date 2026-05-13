09:59, 13 мая 2026

Популярный французский блогер и модель приехал в Дагестан и резко изменился

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Популярный французский блогер и модель Маттео Синета, известный в том числе своими роликами с окрашиванием волос в разные цвета, неожиданно приехал в Дагестан, чтобы прочувствовать местный менталитет. Соответствующими кадрами он делится в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Под роликами иностранца в соцсетях часто оставляли фразу, автор которой — боец ММА Ислам Махачев. Звучит она следующим образом: «Если хотите, чтобы ребенок стал лучшим в единоборствах, отправьте его на 2-3 года в Дагестан и забудьте».

Француз не заставил себя долго ждать и отправился становиться мужественнее в российскую республику. По приезде он сразу же побрился налысо и начал проводить время на тренировках и спаррингах с местными борцами. Видеороликами с ним делятся и россияне — Синета охотно идет на контакт со всеми желающими.

Ранее сообщалось, что легендарный американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) приехал в Россию и во время выступления в Новосибирске подарил девушкам в фан-зоне цветы и признался в любви к своим поклонникам из этого города.

