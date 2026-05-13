Популярный французский блогер и модель приехал в Дагестан и резко изменился

Французский блогер Маттео Синета приехал в Дагестан, чтобы стать мужественнее

Популярный французский блогер и модель Маттео Синета, известный в том числе своими роликами с окрашиванием волос в разные цвета, неожиданно приехал в Дагестан, чтобы прочувствовать местный менталитет. Соответствующими кадрами он делится в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Под роликами иностранца в соцсетях часто оставляли фразу, автор которой — боец ММА Ислам Махачев. Звучит она следующим образом: «Если хотите, чтобы ребенок стал лучшим в единоборствах, отправьте его на 2-3 года в Дагестан и забудьте».

Француз не заставил себя долго ждать и отправился становиться мужественнее в российскую республику. По приезде он сразу же побрился налысо и начал проводить время на тренировках и спаррингах с местными борцами. Видеороликами с ним делятся и россияне — Синета охотно идет на контакт со всеми желающими.

