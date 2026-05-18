09:46, 18 мая 2026

«АвтоВАЗ» завершил модернизацию производства

Вячеслав Агапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» завершил модернизацию производства. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Как сообщают в автоконцерне, с 1 по 17 мая в рамках модернизации выполнена 15 361 задача. Суммарный объем финансирования работ составил 543 миллиона рублей, которые были выделены из собственных средств предприятия.

В рамках модернизации производства на Линии № 3 (Granta, Iskra) были оптимизированы процессы подготовки комплектов компонентов для сборки автомобиля и автоматизирован процесс загрузки крыши в линию сварки кузовов Granta. На выпускающей Vesta и Aura линии был осуществлен переход на автоматизированные сварочные клещи на отдельных постах сварки. На линии, которая выпускает автомобили Niva, было установлено новое сварочное оборудование и организованы новые посты сварки.

«В рамках подготовки к серийному производству Lada Azimut проведены работы по организации зоны китинга (формирование сборочных комплектов автомобиля), запущен новый беспилотный напольный транспорт, доставляющий киты на посты сборки, осуществлены работы по подготовке площадей, оборудования и сварочной оснастки для дальнейшего увеличения количества модификаций нового кроссовера, модернизированы зафланцовочное оборудование, камеры подготовки перед нанесением базы и нанесения вторичного грунта, а также линия полировки в окрасочном производстве», — добавили в пресс-службе.

14 мая российский автоконцерн возобновил работу после традиционного майского единого корпоративного отпуска. Он длился с 1 по 13 мая. За это время производитель собирался провести масштабные работы по установке нового технологического оборудования, необходимого для запуска производства кроссовера Lada Azimut, модернизации линии по сборке семейства Lada NIVA и текущему ремонту и обслуживанию основных мощностей и производственных систем.

