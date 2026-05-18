Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:46, 18 мая 2026Ценности

Популярная актриса в прозрачном наряде нарушила дресс-код Каннского фестиваля

Актриса Райли Кио в прозрачном наряде нарушила дресс-код Каннского фестиваля
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Американская актриса и модель Райли Кио в откровенном образе появилась на Каннском кинофестивале. Снимки телезвезды публикует Page Six.

Материалы по теме:
«На грани добра и зла» Самые яркие образы звезд в Каннах-2026 и россияне на красной дорожке
«На грани добра и зла»Самые яркие образы звезд в Каннах-2026 и россияне на красной дорожке
13 мая 2026
«Цирк миллиардеров» Протесты, беспорядочный секс в туалетах и «продажная» Анна Винтур. Во что превратился модный бал Met Gala?
«Цирк миллиардеров»Протесты, беспорядочный секс в туалетах и «продажная» Анна Винтур. Во что превратился модный бал Met Gala?
16 мая 2026

36-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в прозрачном наряде из кутюрной линейки модного дома Chanel. Фотографы запечатлели гостью мероприятия в топе и юбке длины миди, которые демонстрировали ее нижнее белье.

Кио нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля, который запрещает посещать премьеры в оголяющих тело нарядах. «Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — отмечали организаторы фестиваля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы три кандидата на роль переговорщика с Россией

    В России взлетели продажи одного вида транспортных средств

    Возможность ЦБ вернуть заблокированные активы оценили

    Динамику торговли России с ключевым партнером оценили

    43-летняя Светлана Ходченкова в откровенном наряде станцевала на пилоне

    Раскрыт предсказывающий инфаркт точнее холестерина анализ

    В Москве наступила аномальная жара

    Двое юношей обеспечивали 9000 мошеннических звонков россиянам

    ФСБ раскрыла обманные методы вербовки россиян Украиной через чаты знакомств в Telegram

    Доктор Мясников призвал не отмахиваться от двух кажущихся безобидными симптомов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok