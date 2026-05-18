08:49, 18 мая 2026Россия

Появились новые данные о пострадавших при пожаре на российской нефтебазе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врачи не смогли спасти одного из пострадавших работников при пожаре на нефтебазе под Уфой. Новые данные о состоянии сотрудников предприятия появились в Telegram-канале Mash Batash.

По данным канала, 54-летний мужчина в момент взрыва с двумя другими рабочими находился у люка с нефтепродуктами. Впоследствии его госпитализировали с ожогами 90 процентов тела. Медики пытались спасти сотрудника в Республиканском ожоговом центре, но сделать это им не удалось.

Двое находившихся с ним у люка с нефтепродуктами работников все еще находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

О взрыве на нефтебазе под Уфой стало известно днем 13 мая. Предварительно, воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре, когда там проводились работы по зачистке донных отложений.

