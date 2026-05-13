Стало известно о взрыве на производственной станции в российском регионе

Нефтяной резервуар взорвался на производственной станции в Башкирии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.
По предварительной информации, в российском регионе пострадали два человека.
В республиканском управлении МЧС отметили, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. Другие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
Власти Башкирии пока ситуацию не комментировали.
До этого сообщалось, что на нефтебазе в городе Усинск Республики Коми воспламенился резервуар, принадлежащий компании «Лукойл». Удалось выяснить, что резервуар был пуст и находился на ремонте, когда в нем воспламенился газ. Тогда в результате происшествия никто не пострадал.