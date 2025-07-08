Выбивший крышу резервуара многометровый столб огня на российской нефтебазе сняли на видео

Mash опубликовал видео с воспламенившимся в Усинске нефтяным резервуаром

На нефтебазе в городе Усинск Республики Коми воспламенился резервуар, принадлежащий компании «Лукойл». Инцидент попал на снятое камерами наблюдения видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно площадку с несколькими огромными резервуарами, один из которых приподнимается в воздух, после чего его крышу выбивает многометровый столб огня. Когда пламя затухает, сверху начинает сыпаться пепел, однако падение самой крышки запечатлеть не удалось.

Судя указанной на записи информации, взрыв произошел днем 7 июля. По информации издания, резервуар был пуст и находился на ремонте, когда в нем воспламенился газ. Пострадавших в происшествии нет.

Ранее на территории теплоэлектроцентрали в Ангарске Иркутской области взорвался резервуар с угольной пылью. В результате пострадала 35-летняя сотрудница предприятия, которую с ожогами доставили в больницу.