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14:36, 8 июля 2025Россия

Выбивший крышу резервуара многометровый столб огня на российской нефтебазе сняли на видео

Mash опубликовал видео с воспламенившимся в Усинске нефтяным резервуаром
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

На нефтебазе в городе Усинск Республики Коми воспламенился резервуар, принадлежащий компании «Лукойл». Инцидент попал на снятое камерами наблюдения видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно площадку с несколькими огромными резервуарами, один из которых приподнимается в воздух, после чего его крышу выбивает многометровый столб огня. Когда пламя затухает, сверху начинает сыпаться пепел, однако падение самой крышки запечатлеть не удалось.

Судя указанной на записи информации, взрыв произошел днем 7 июля. По информации издания, резервуар был пуст и находился на ремонте, когда в нем воспламенился газ. Пострадавших в происшествии нет.

Ранее на территории теплоэлектроцентрали в Ангарске Иркутской области взорвался резервуар с угольной пылью. В результате пострадала 35-летняя сотрудница предприятия, которую с ожогами доставили в больницу.

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